PSD va depune motiune impotriva ministrului Nasui, dupa problemele cu alocarea ajutoarelor pentru IMM-uri. Ciolacu: "Ma mir ca nu a descins DNA"

Ciolacu: Ma mir ca nu a descins DNA

"Domnu Nasui... au depus 27.000 de IMM-uri, 27.000 de companii romanesti au trimis dosare, hartii, le-au cerut zeci de hartii. A venit un ministru - e un om de bun simt, dar functia l-a doborat - plus ca exista suspiciuni clare de masluire. Prima oara le-au spus oamenilor: dom-le primii care acceseaza vor fi primii serviti o regula clara, corecta. Au stat oamenii cu calculatoarele in mana, ca sa acceseze primii, au fost serviti ultimii, in ultimele 48 de ore, dupa ce domnul Nasui a avut cont de administrator si a putut sa intervina intr-o procedura de selectie pe bani europeni ", a afirmat Marcel Ciolacu, miercuri seara, intr-o emisiune la Romania Tv.Intrebat daca are vreo suspiciune cu privire la faptul ca ministrul Economiei ar fi intervenit in alocarea fondurilor pentru micile companii, liderul PSD a raspuns: "Dar nu trebuie sa o am eu, eu o sa depun motiune simpla, eu vreau sa vad cum USR -ul nu va vota impotriva unui ministru pe care are suspiciune clara ca exista, a facut un caz de coruptie".Marcel Ciolacu a precizat ca "presupune" ca DNA si Oficiul de Lupta Anti-Frauda s-au autosesizat in acest caz."Eu ma mir ca nu a descins DNA-ul intr-un astfel de caz, cand vorbim de bani europeni si de o suma atat de mare si de 27.000 de companii care au fost blocate sa aiba acces la acest program", a adaugat liderul social-democrat.