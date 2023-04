USR lipsește nemotivat din spațiul public

.com

Opoziția este esența democrației. Pentru cei aflați la putere opoziția reprezintă o oglindă în care-și văd reflectate eșecurile. În lumea anglo-saxonă unde sistemul politic este bipartid există conceptul de ”guvern din umbră”. Partidul care se află în opoziție stabilește un guvern paralel ce numește miniștri săi, practic dublează activitatea media a guvernului real. Fiecare "ministru din umbră" urmărește îndeaproape activitatea ministrului în funcție. Astfel, guvernul știe în permanență că este comparat de public cu ”guvernul din umbră”.

În România guvernarea este foarte stabilă din punct de vedere numeric, PSD + PNL +UDMR având o majoritate confortabilă dar dincolo de cifrele din Parlament gafele se țin lanț și probleme noi apar în fiecare zi, totuși USR nu le speculează.

În 2017 strada a jucat rolul opozitiei și la următoarele alegeri a dat USR-ului o voce și pârghii să-i reprezinte și să se lupte, dar USR a ales lupta internă.

Guvernarea PNL – USR a dezamăgit în multe privințe dar nu pentru că a fost mai rea ca altele ci pentru că așteptările de la USR erau uriașe. Demiterile lui Vlad Voiculescu și Stelian Ion au dus la ieșirea USR de la guvernare. În loc de o regrupare au urmat lupte interne.

După plecarea de la guvernarea publicul USR a așteptat în zadar dezvăluiri și documente scurse din guvern, mai ales că vorbim de perioada pandemiei. Dar publicul a fost dezamăgit.

Conflictele din USR (USR+PLUS) apoi cearta cu Cioloș și crearea Reper au făcut din mișcarea USR-istă o platformă fără consistență. Accederea lui Cătălin Drulă la președinția formațiunii nu a dinamizat activitatea USR iar atacurile online între foștii colegi au devenit o problemă serioasă de imagine.

AUR crește și pentru că USR nu face opoziție

În timp ce Drulă și Barna se ceartă cu Cioloș și tac zgomotos pe temele majore, AUR a devenit principalul partid de opoziție. Da, partidul extremist cu poziții filoruse și anti-european este principala forță de opoziție și conform sondajelor recente a depășit PNL.

Conform datelor Google Trends, George Simon este mai vizibil în ultimele 90 de zile ca Drulă și Cioloș la un loc.

Practic, inactivitatea USR a permis AUR să propage singurul discurs anti-guvernamental și pe fondul creșterii prețurilor și al facturilor să crească și ei.

Alianța USR – PMP – Forța Dreptei

Această alianță este sortită eșecului încă de la nivelul discuțiilor preliminare. Dacă USR nu a putut coabita cu PNL sigur nu se va putea înțelege cu PMP și Ludovic Orban. Doctrinele PMP și a Forței Drepte sunt mai degrabă conservatoare pe când USR se vrea complet progresist cu accente libertariene și ecologiste.

Dincolo de doctrine trebuie spus că PMP și Forța Dreptei nu aduc aproape nimic la eventualele alegeri. PMP este un partid creat de Băsescu pentru Băsescu care acum este lipsit de lideri și caută formule de căpușare a unor alte partide pentru a prinde câteva locuri în Parlament. Forța Dreptei există dintr-o ambiție a lui Ludovic Orban dar acest partid va dispărea în 2024. Acum există doar pentru că Orban a luat câțiva parlamentari de la PNL, dar este un partid lipsit de structuri și fără speranțe electorale reale.

USR nu stă grozav în sondaje și nu-și poate asuma să dea câteva locuri în Parlament de dragul unei alianțe care nu-i aduce nimic.

Publicul USR există, dar trebuie recapacitat

USR a reușit după mulți ani să genereze speranță și așteptare dar a dezamăgit puternic în 2021. Totuși publicul care a votat în 2019 USR există și este în continuare activ ba chiar caută soluții pentru 2024. USR are șanse reale să recapaciteze acest electorat, mai ales că nu există alternative, dacă liderii săi înțeleg că politica nu este doar pe Facebook și că România se întinde dincolo de orașele mari.

