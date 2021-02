Ce spun expertii despre total imprevizibila reintoarcere la "scoala fizica". "Incoerenta este foarte riscanta pentru elevi"

Scoala trebuie sa inceapa, sistemul hibrid a fost un esec

Incoerenta creeaza confuzie in randul elevilor

Evaluarea elevilor pentru invatamantul remedial

Scoliile din mediul rural nu trebuiau inchise

Consiliul elevilor: "prima saptamana sa fie online"

Pierderile pe intreg sistemul sunt uriase

Sunt si voci ale parintilor sau profesorilor care se tem de inceperea scolii in mod fizic. Pe de alta parte, insa, pierderile la nivelul procesului educational sunt uriase. Deschiderea scolilor pentru semestrul al II-lea se va face in functie de scenariul verde, galben sau rosu in care se afla localitatea. Ministrul Educatiei Sorin Cimpeanu a precizat marti, 2 februarie, referindu-se la ordinul comun, ca "In acel ordin vor fi trecute, intr-o maniera clara, aplicabila, usor de inteles, toate aceste reguli care trebuie respectate.Din acest ordin, pot sa va spun cu siguranta, nu se va face rabat de la obligativitatea portului mastii, spre exemplu. Permanent in spatii interioare. Profesori si elevi . In acelasi timp, as da exemplul unor sisteme de educatie in care orele s-au desfasurat fizic, cu efective intregi in clase, cu suprafete asemanatoare, daca nu chiar identice cu cele din Romania, in care rata de infectare nu a crescut din cauza prezentei fizice in scoli ".Deschiderea scolii are loc in conditiile campaniei de vaccinare care este abia la inceput, cu sincope ca urmarea a problemelor de livrare din partea producatorului AstraZeneca, dar si problemelor aparute din cauza programarilor, in conditiile in care profesorii nu sunt inca vaccinati. Tot marti, premierul Florin Citu declara ca exista un grad mare de disponibilitate la vaccinare in randul personalului din invatamant . Citu preciza ca "Un alt aspect incurajator este faptul ca multi angajati din invatamant si-au exprimat disponibilitatea pentru vaccinare: 193.573, din care 117.245 sunt deja programati pentru vaccinare si 27.033 s-au vaccinat deja"., declara ca " scoala trebuie sa inceapa, iar normele pe care le asteptam trebuie sa fie clare si usor aplicabile pentru a evita situatiile de haos. Desigur, profesorii isi apara drepturile atunci cand invoca riscurile, dar pe de alta parte si dreptul copilului la educatie e fundamental. E regretabil faptul ca nu a existat o campaniei serioasa de vaccinare, iar profesorii sunt nevaccinati. Sunt si parintii nemultumiti, trebuie ascultati si ei. Din pacate, nu am reusit sa construim o strategie coerenta, desi se face un an de pandemie. Apoi s-a vazut ca sistemul hibrid nu a functionat, a fost un esec.Aceasta incoerenta este foarte riscanta pentru elevi, creeaza confuzie. Lipsa de coerenta ii afecteaza pe toti elevii, si in special pe cei din clasele terminale. Ceea ce sper este ca participarea la scoala sa fie constanta de acum incolo, sper ca s-au luat masurile care se impun in aceasta situtatie. Daca vom face iar sa inchidem si apoi sa deschidem, le vom face rau elevilor.Profesorii trebuie sa fie mai responsabili si sa isi asume riscuri. Daca ne uitam in urma la toata aceea perioda de inceput a crizei cand unii au fost reticenti la online, altii au refuzat sa fie pe online, sa fie inregistrati, refractari la tehnologie, toate astea au avut repercusiuni asupra copiilor. Nu e doar rezistenta la tehonologie. Ma refer la aceea perioada din martie pana la terminarea semestrului cand unii profesori nu au predat mai nimic. Profesorii trebuie sa faca un efort si sa se puna la punct cu toate acestea.Va pot da exemple de profesori care m-au contactat pentru a-mi cere sa ii ajut cum sa faca totul mai bine pentru a construi cursuri online cat mai structurate si care sa ii ajute in mod real pe elevi. E bine ca incepe scoala, insa ma tem ca pierderile sunt atat de uriase din cauza incoerentei autoritatilor si vor fi greu de recuperat".considera ca deschiderea scolilor este esentiala, chiar daca sunt si profesori care se tem de aceasta deschidere, in conditiile campaniei de vaccinare care e abia la inceput. "Vor fi voci care se opun deschiderii scolii, insa nu ne mai putem permite sa facem scoala online.Pierderile sunt mari si vor fi greu de recuperat, este multa materie de recuperat". Cat priveste o strategie pentru invatamantul remedial, Nistor crede ca aceste strategii se vor putea face abia dupa ce elevii si profesorii se vor intalni fata in fata."Trebuie facute evaluari, pentru ca nu toti copiii au pierdut, trebuie individualizat, vazut exact care e harta pierderilor. Nu stim cum vor evolua lucururile nici dupa deschidere, in conditiile in care vom fi cu sabia deasupra capului - in scolile, in clasele in care vor fi focare, acestea se vor inchide, vor merge pe online, vor merge pe sistemul hibrid? E de vazut. Sunt multe variabile".In ceea ce priveste diferentele dintre mediul urban si cel rural care a fost mult mai afectat, Nistor crede ca "scolile din rural nu trebuiau sa fie inchise pentru ca s-a demonstrat, se stia, ca propagarea in mediul rural a fost foarte slaba si asta pentru ca sunt mult mai putini elevi distribuiti in scolile din rural, in clase. A fost o greseala uriasa sa privam elevii din rural de scoala.In conditiile in care nu exista nici acoperire de internet, nici nu au ajuns tablete la elevii, dar nici nu am avut de-a face cu o raspandire foarte mare a infectie in mediul rural. Poate invatam din greselile uriase care s-au facut. S-au facut pe seama elevilor. Un fapt este sigur, daca vorbim despre invatamantul remedial, de recuperare a materiei, acesta nu se poate face decat fata in fata".In perspectiva inceperii scolii pe 8 februarie, Consiliul National al Elevilor solicita ca prima saptamana de scoala din al doilea semestru sa se desfasoare in format exclusiv online, pentru a le oferi unitatilor de invatamant timpul necesar pregatirilor, urmand ca din a doua saptamana sa se aplice scenariile prezentate."Consiliul National al Elevilor saluta masura descentralizarii deciziei privind redeschiderea scolilor, insa trage un semnal de alarma cu privire la normele in baza carora se vor lua aceste decizii. Pana la acest moment nu a fost publicat ordinul comun al ministrului educatiei si ministrului sanatatii privind masurile de siguranta din scoli. Acest aspect se traduce in faptul ca scolile vor avea, in cel mai bun caz, doar 3 zile la dispozitie pentru a se pregati de inceperea cursurilor in format fizic, dupa 3 luni de scoala online", se arata intr-un comunicat de presa transmis, miercuri, de Consiliul National al Elevilor., a declarat ca "sunt satul de profesorii-anti, de parinti-anti, fie ca sunt anti-scoala fizic, anti-vaccin. Suntem parca nascuti sa fim impotriva a orice. Desigur ca nu sunt nici eu pentru riscuri inutile, insa toata viata noastra este un risc. Pierderile sunt uriase, si nu mai putem risca viitorul copiilor nostri. In ceea ce priveste ordinul comun care va stabili normele, marea mea nemultumire este legata de faptul ca se renunta la distantare, inteleg ca obligatorie va fi masca care va trebui purtata permanent, insa distantarea va fi mai "relaxata".Vom vedea cum se va desfaura totul. E nevoie si de solutii individualizate, de responsabilitate. Comentariul meu acid la adresa parintilor este ca uneori "sar calul", dar inteleg fricile lor. Sunt cazuri, spre exemplu, de familii monoparentale, iar daca parintele se imbolnaveste, trebuie sa stea in carantina doua saptamani, iar pentru unii munca nu se poate face online, atunci practic nu are ce pune pe masa. Eu am fost pentru testarea in masa a copiilor, dar e greu de facut pentru in scolii nu mai exista reteaua de medici si asistente, si testarea trebuie facuta totusi de personal specializat. Parinti au sarit in sus impotriva testarii in masa, ca e abuziva. Ce pot sa spun este ca salut deschiderea scoliilor, iar in ceea ce priveste invatamanul remedial trebuie facuta o strategie pentru ca pierderile sunt foarte mari".Potrivit unui studiu publicat de Washington Post , exista un risc de 10 mai mare ca un copil de varsta scolii sa moara de sinucidere decat ca urmare a infectarii cu Covid 19. "Riscurile ca un copil sa se infecteze cu Covid -19 si sa moara ca urmare a infectari este extrem de rar. Cat de rar? Unu dintr-un milion pentru copii sub 14 ani, potrivit unui studiu al JAMA. Pentru cei intre 15 - 24 ani, riscul de a muri ca urmare a infectarii cu COVID-19 este de 1 la 100.000. Daca punem in context, datele studiului arata ca in ceea ce ii priveste pe copii, riscul de a muri ca urmare a sinucideri e mai mare de 10 ori decat ca urmare a COVID-19".https://www.washingtonpost.com/opinions/2020/12/30/new-covid-strain-schools/?fbclid=IwAR1yi7SWlHXBAwtERwqsGvxlnBeJK15BHc5ns6mB8snje9XXmOEklFx4dl0