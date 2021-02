Potrivit sursei citate, femeia, care avea 55 de ani, nu ar fi avut reactii adverse nici dupa prima doza de vaccin, nici dupa rapel. Cauzele decesului vor fi stabilite de catre Institutul de Medicina Legala", a transmis institutia."Asistenta medicala, in varsta de 55 de ani, a fost vaccinata la 21 ianuarie a.c. cu doza de rapel si a decedat la 28 ianuarie a.c. Mentionam ca nu au existat reactii adverse nici dupa prima doza de vaccin, nici dupa rapel", a transmis Ministerul Sanatatii."Pentru corecta informare a opiniei publice vom reveni cu precizari in momentul in care vom avea rezultatele preliminare ale autopsiei ", noteaza institutia.