Ionut Nasleu, fostul director de la Piete Timisoara, a fost retinut in timp ce incerca sa paraseasca tara. Este vizat intr-un dosar de santaj

Fostul director de la Piete SA a ajuns sub escorta politistilor la sediul IPJ Timis si a fost audiat de catre cei de la Investigatii Criminale.In urma audierii sale, procurorul de caz a decis retinerea lui Ioan Nasleu pentru 24 de ore, acesta fiind acuzat de santaj."Da. I-am facut plangere penala lui Ioan Nasleu pentru santaj si amenintare. Dupa ce ani de zile a lansat tot felul de calomnii despre noi in spatiul public, ne-a dat in judecata si a pierdut, Nasleu a trecut la nivelul urmator - santajul. Cand i-am cerut un punct de vedere, raspunsul a fost un mesaj de amenintare pentru amandoi.Ni s-a transmis ca daca publicatiile noastre, pressalert.ro si debanat.ro, vor continua sa scrie despre ce face , va face publica o pretinsa inregistrare compromitatoare. Cum nu exisa nimic de acest fel si pentru ca amandoi nu putem accepta ca viata noastra si activitatea profesionala sa fie negociata, am decis sa facem ce este firesc si normal - sa sesizam autoritatile statului", au transmis Iulia si Dragos Bota.Ionut Nasleu a fost demis de la conducerea Piete SA , societate aflata in subordinea Primariei Timisoara, anuntul fiind facut marti de primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz care a adaugat ca acesta a dus societatea la pierderi de 4,2 milioane lei. In replica, Nasleu a declarat ca edilul "si-a realizat singurul sau mare proiect, poate singurul din mandatul sau: demiterea" sa."Ionut Nasleu a fost demis de la conducerea Piete S.A. Fostul consilier personal al primarului precedent si baron peste pietele din Timisoara a dus, in doar doi ani, o societate profitabila la pierderi financiare de 4,2 milioane de lei, cu disparitii misterioase din gestiune si resurse publice folosite in beneficiu personal.Am cerut Corpului de Control sa verifice si informatiile aparute recent in presa si sa ia masurile care se impun. De asemenea, orice incalcare a legii va fi imediat sesizata organelor de cercetare penala", a scris Dominic Fritz pe pagina de Facebook