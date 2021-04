O altfel de revista a presei. Esential in weekendul 10-11 aprilie

ROMANIA NOASTRA

NU SUNT BANI

MAI MULTA POLITICA

NICIO JUSTITIE

Pelerinaj in carantina, calvar la maternitate si epopeea spitalului modular. Mai multe titluri din Romania acestui weekend, in articol:➤ Romanii si educatia timpurie |➤ Un bebelus de cinci luni. Romania grav bolnava asa cum se vede din datele oficiale din anul COVID➤ Iasi:, din cauza COVID. "Scoatem copiii din mame mai devreme"➤ De aproape cinci ani, in Portul Constanta Sud - Agigea: 15 tone de combustibil super-exploziv: Sute de oameni din toata tara vor sa ajunga la manastirea Cernica, dar sunt intorsi din drum. Pelerinii au venit ori cu masina personala, ori in pelerinaje organizate de parohiile lor., mutati vineri noapte in alte unitati medicale dupa ce institutia de Ortopedie a devenit spital COVID-19 / Arafat: "Conteaza orice ora" / Rafila: "Corpul medical de la Foisor a fost ignorat. Este periculos pentru ca nu tin cont de starea pacientilor"de la Spitalul Foisor: Este cat se poate de revoltator, pentru ca oamenii nu au fost anuntati din timp: Lumea striga "Criminalii", "Arafat, nu uita, asta nu e tara ta" Raed Arafat vine cu noi explicatii dupa evacuarea cu scandal a Spitalului Foisor: "Decizia a fost corecta, cCum s-a ajuns la scandalul de la Foisor.pentru transformarea in spital COVID➤ Epopeea spitalului modular de la Letcani. Din cele 250 de paturi prevazute,➤ Scade interesul pentru vaccinare?mai sunt inscrise pe listele de asteptare, ambii membri PNL , spioneaza pe camere si ameninta personalul de la Urgente➤ Centrul de Primiri Urgente Targu Neamt, blocat dupa ce. Cum pune in pericol haosul imobiliar vietile a sute de oameni➤ Directorul Muzeului de Arta din Timisoara➤ Un activist de mediu din Suceava, care a sesizat transporturi ilegale de lemne,. De la afaceri cu morti si cu buletine de test negativ false, la inselaciuni cu indemnizatii pentru lautari, dupa primele doua luni ale anului, mai mare cu aproape jumatate de miliard fata de anul trecut. Exporturile au scazut cu aproape 4%, in timp ce importurile au crescut usor.➤ Pensii speciale: 2.600 de pensionari➤ Judecatorii romani, CSM cere majorari salariale de 25%➤ Operatorul statiei de ardere a deseurilor de cauciuc din Rupea, retinut de DNA ➤ Toti angajatii de la Primaria Capitalei primesc, desi lucreaza intr-o cladire reabilitata din centru. Salariul mediu e dublu fata de media pe tara➤ Curtea de Apel Cluj dispune, de la primarul din Baia Mare, Catalin Chereches ➤ Afaceri cu bani publici in familia Negoita:, anchetate de DNA. Fostul premier Orban: "Nu sunt obligat sa va raspund"➤ PNL Bucuresti a adoptat o, intr-o sedinta la care au absentat jumatate din sefii de sectoare si viceprimarul Capitaleide la Sanatate Rares Bogdan , atacuri in serie dupa scandalul de la Foisor: ". El, Nicusor Dan si Vlad Voiculescu sa ne dea explicatii ca n-au ajuns la putere ca i-au pus parintii lor", dar si fata de proiecte amanate de UDMR / Vlad Voiculescu, sustinere totala din partea colegilor de partid. Surse USR -PLUS: "Citu a trecut gratuit o linie rosie, a pierdut un aliat"si a managerului Spitalului Foisorin timp ce Citu cerea demisii: "Ministerul Sanatatii nu poate decide peste un manager de spital aflat in subordinea unei primarii"ministrului Sanatatii, Vlad Voiculescu / "Remanierea sau o decizie despre un ministru o ia doar premierul, iar aceasta nu se discuta, se anunta" - a transmis Citu, chiar daca in aceeasi incapere erau mai multe persoane, intre care cameramanul oficial si o consiliera: "In ce tara din lume sunt scosi bolnavii operati din spital cu perfuzii, noaptea. Au trecut 15 ore si nicio demisie!": "Iohannis si-a adus la putere Guvernul sau plin de nevolnici si s-a retras in "Foisorul" sau de la Cotroceni" Diana Sosoaca , vedeta protestului la Cluj. Ea➤ Derapaj.din opozitie: "Poate da vreun tractor peste dumnevoastra"➤ Vaccinarea copiilor | Legea care stabilea sanctiuni pentru parinti,➤ Cum semna ministrul sanatatii Florian Bodog ca sa➤ Procurorii, critici dure la adresa: Reguli inspirate din sistemul cumpararii indulgentelor religioase / Incurajeaza savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala➤ Fost primarla gradinita