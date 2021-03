Ungaria a cumparat vaccin chinezesc de doua ori mai scump decat a dat Uniunea Europeana pe vaccinul Pfizer

Guvernul de la Budapesta a convenit sa plateasca 30 de euro pe o doza de ser chinezesc fabricat de Sinopharm . Pretul apare in contractele publicate chiar de seful de cabinet al premierului Viktor Orban. Vaccinul anti-COVID-19 fabricat de China are un pret dublu fata de cele distribuite de Pfizer sau AstraZeneca.Din documente reiese ca producatorul chinez, care este companie de stat, vinde printre cele mai scumpe vaccinuri din lume, scrie The New York Times.Prin comparatie, Uniunea Europeana plateste 15,5 euro pe doza pentru vaccinul Pfizer-BioNTech, si sub 2 euro pentru AstraZeneca. Ungaria este printre putinele tari din Europa si singura din UE care a semnat un acord cu Sinopharm, de la care cumpara cinci milioane de doze. Premierul Ungariei, Viktor Orban , in varsta de 57 de ani, s-a vaccinat cu serul de imunizare anti-COVID-19 al companiei chineze Sinopharm si a postat pe Facebook fotografii de la vaccinare.Potrivit presei maghiare, Ungaria a cumparat 5 milioane de doze de vaccinuri anticoronavirus in valoare de 150 de milioane de euro. In 11 martie, Gergely Gulyas, seful de cabinet al prim-ministrului Viktor Orban , a publicat contractele de achizitie a vaccinului incheiate de Centrul National Maghiar pentru Sanatate Publica. S-a dovedit ca statul maghiar nu a contractat direct distribuitorul de vaccinuri chinez Sinopharm, ci printr-o companie maghiara numita Danubia Pharma Ltd.Danubia Pharma este detinuta de o societate cu raspundere limitata numita Syntonite Med si astfel profiturile obtinute din importurile de vaccinuri se indreapta catre Syntonite. Desi Danubia Pharma este o companie farmaceutica ce functioneaza de mai bine de zece ani, Syntonite a fost infiintata abia in noiembrie anul trecut, cu trei zile inainte de achizitionarea Danubia Pharma. Oamenii din spatele companiei nu au nicio legatura cu aceasta industrie sau cu orice alta afacere serioasa, scrie direkt36.hu Sura citata a precizat ca Ungaria va cumpara cele 5 milioane de doze de vaccin Sinophar m din China pana la jumatatea lunii iunie si, conform contractului, pretul vaccinurilor este de 30 de euro (plus 5% TVA) pe doza. Ungaria va plati 150 de milioane EUR in doua transe (55 miliarde HUF la cursul de schimb actual). Banii vor merge la compania farmaceutica de gros Danubia Pharma, aceasta fiind de departe cea mai mare afacere din existenta sa. Veniturile sale din vanzari in 2019 au fost de doar 362 milioane HUF, o mica parte din ceea ce vor castiga din afacerea cu vaccinuri.Premierul Ungariei, Viktor Orban, s-a vaccinat impotriva coronavirusului, in ultima zi din februarie, cu serul chinezesc Sinopharm. Ungaria este singurul stat UE care a comandat vaccinul anti-COVID Sinopharm, neaprobat de Agentia Europeana a Medicamentului. Budapesta a comandat 5 milioane de doze, iar primele 500.000 au ajuns in tara in 16 februarie.Anterior, Viktor Orban a fost foarte critic cu autoritatile europene, pe care le-a acuzat ca se misca prea incet cu aprobarile pentru vaccinurile anti COVID-19."Primim (vaccinuri) de la rusi, de la chinezi, de la americani, discutam cu israelienii (...) in timp ce asteptam ca Bruxellesul sa incerce sa gestioneze cat de bine poate situatia", declara in ianuarie premierul ungar, la o saptamana dupa ce a anuntat cumpararea a doua milioane de doze si din vaccinul rusesc Sputnik V.