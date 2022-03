Liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski, a făcut un apel către toate țările să protesteze joi, 24 martie, când se împlineşte o lună de la invazia Rusiei în Ucraina.

“Războiul Rusiei nu este doar războiul împotriva Ucrainei. Are un înţeles mult mai larg”, a spus Zelenski, care s-a adresat pentru prima dată lumii în engleză.

UPDATE 7.31 Oraşului Cernihiv din nordul Ucrainei nu se poate descurca pe toţi morţii şi autoritățile acuză un ”carnagu complet”, transmite CNN.

”Trupele ruseşti ne distrug oraşele. Ucid civili fără discriminare. Violează femei. Răpesc copii. Trag în refugiaţi. Capturează convoaie umanitare/ Mesaj pentru ruşi: Salvaţi-vă fiii de război”

“Rusia a început războiul împotriva libertăţii. Acesta este doar începutul pentru Rusia”

“Rusia încearcă să înfrângă libertatea tuturor oamenilor din Europa. Tuturor oamenilor din lume. A încercat arate că doar forţa brută şi crudă contează. Lumea trebuie să oprească Rusia. Lumea trebuie să oprească războiul”, a afirmat el.

“Deja o lună. Atât de mult. Mi se frânge inima, sunt frânte inimile tuturor ucrainenilor şi ale tuturor oamenilor liberi de pe planetă”, a mai spus Zelenski.

El a lansat apoi apelul către planetă: “Ieşiţi în pieţe, pe străzi. Faceţi-vă văzuţi şi auziţi. Spuneţi că oamenii contează, libertatea contează, oamenii contează, pacea contează. Ucraina contează”.

