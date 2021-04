Ce au declarat liderii coalitiei la finalul negocierilor. Orban: Cei care au pariat pe faptul ca nu ne vom intelege si-au facut iluzii. Citu: coalitia merge mai departe

"Am convenit sa semnam o completare la acordul de coalitie, o completare care sa aduca proceduri si puncte de vedere care sa duca la cresterea increderii in parteneri, care sa duca la imbunat mecanismelor de functionare a coalitiei si sa creasca performanta de guvernare.si in mod evident sa creasca performanta de guvernare.Formatiunile politice care au constituit aceasta coalitie sunt constiente de responsabilitatea pe care o au de a asigura o buna guvernare Romaniei si de a pune in practica programul de guvernare pentru care ne-am angajat in fata Parlamentului si de asemenea sa urmarim atingerea obiectivelor acestui program de guvernare. Cei care au pariat pe faptul ca nu ne vom intelege si-au facut iluzii. Suntem o coalitie care coopereaza, care este intr-un dialog bazat pe respect reciproc , pe incredere, pe solidaritate si suntem preocupati in primul rand de o guvernarea care sa duca la o imbunatatire semnificativa a vietii cetatenilor romani", a declarat Ludovic Orban Liderul USR Da Barna a anuntat la randul sau ca partidele din coalitie au "depasit o situatie delicata". Acesta a mentionat ca partidele au agreat cateva principii de functionare foarte importante. "Mesajul este unul foarte clar: campania de vaccinare ramane prioritatea principala a Guvernului" a adaugat Barna.Dragos Tudorache a anuntat ca miercuri dimineata USR-PLUS va face o noua propunere pentru functia de ministru al Sanatatii. La randul sau, liderul UDMR Kelemen Hunor a aratat ca se "bucura" ca s-a ajuns la un consens in ceea ce priveste continuarea guvernarii. El a mentionat ca actul aditional nu adauga la programul de guvernare."Asa cum am spus, coalitia merge mai departe. (...) De maine vom avea un ministru al Sanatatii care va prelua un portofoliu dificil, va avea sustinerea mea si a colegilor din cabinetul pe care il conduc", a anuntat, la randul sau, premierul Florin Citu . El a dat asigurari ca deciziile pe care le ia guvernul se iau "in consultare si in interesul cetatenilor".