Sefa IICCJ, critici in parlament referitoare la buget: Nu am unde sa asez magistratii. Nu am macar un metru in sediul Inaltei Curti

"Nu se gaseste finantare pentru a efectua o simpla expertiza electrica, pentru a vedea daca nu exista pericol de a lua foc la Inalta Curte, pentru ca instalatiile sunt suprasolicitate in fiecare moment ", le-a spus Corina Corbu parlamentarilor, in cadrul dezbaterilor din comisiile de specialitate.Ea s-a mai plans de faptul ca Instanta Suprema functioneaza intr-un sediu impropriu, dand ca exemplu faptul ca grefierii sunt nevoiti sa care dosare de la subsol cu bratele, pentru ca nu exista un lift."Trebuie sa va spun ca, in conditiile astea, undeva prin mai-iunie, vom fi exact ca anul trecut inainte de rectificare. Adica avem datorii pentru citatii, expertize. Pentru ca, daca nu ne putem plati facturile la posta pentru actele de procedura pe care le transmitem, nu putem efectua expertize in dosarele penale. Ma intreb ce putem face. (...)Una dintre sectiile Inaltei Curti isi desfasoara activitatea intr-un spatiu inchiriat, pentru care statul roman plateste o suma foarte mare. Nu vreau sa va spun ce inseamna pentru Inalta Curte sa aiba o sectie in afara sediului principal, in conditiile in care avem recursuri in interesul legii, avem sedinte ale Completurilor de 5 pe care le desfasuram impreuna. Noi trebuie sa fim impreuna. Este anormal ca o sectie a Inaltei Curti sa isi desfasoare activitatea in alt spatiu", a mai transmis Corbu.In plus, potrivit acesteia, la sfarsitul lunii se va finaliza o procedura de concurs pentru 25 de magistrati asistenti. "Nu am unde sa ii asez. Nu am macar un metru in sediul Inaltei Curti.Ne intrebam cat sa mai restrangem si cati sa mai fim in birou. Pe grefieri nu stiu unde sa ii asez. Grefierii nostri cara zilnic dosare de la doua subsoluri. Oamenii nu sunt platiti pentru a cara dosare, oamenii ar trebui sa desfasoare alte activitati. Este jenant", a afirmat Corina Corbu.La finalul dezbaterilor, parlamentarii PSD au anuntat ca vor sustine amendamentele depuse de sefa ICCJ si au propus cresterea bugetului pentru Instanta Suprema cu suma de 59 milioane lei. Potrivit proiectului de buget transmis in Parlament de Ministerul Finantelor , Inalta Curte de Casatie si Justitie va avea un buget pe anul 2021 de 144 milioane lei, in scadere cu 19,57% fata de executia preliminata din anul 2020.La capitolul cheltuieli curente este prevazuta suma de 143,93 milioane lei (scadere de 19,57%), dintre care 133,28 milioane lei sunt cheltuieli de personal (scadere de 18,33%) si 10 milioane lei pentru bunuri si servicii (scadere de 0,20%).