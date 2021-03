Kelemen Hunor, despre publicarea datelor privind centrele de vaccinare ale Armatei: "Nu s-a suparat nimeni. Pe de alta parte premierul nu trebuie sa afle din presa ce ai comunicat tu"

"Nu s-a suparat nimeni. Intr-o coalitie apar astfel de chestiuni, mai ales la inceput, este clar ca transparenta este necesara, aici nu se poate pune sub semnul intrebarii, am sustinut, vom sustine o transparenta in ceea ce priveste deciziile, pregatirea deciziilor si e o situatie, mai ales in pandemie: daca vrem sa existe incredere in autoritati din partea cetatenilor, atunci transparenta trebuie sa fie, daca se poate maxima, pe de o parte.Pe de alta parte, cand tu, un ministru, ministrul Sanatatii de data aceasta, publici niste date, trebuie sa vorbesti cu premierul, ca asa e corect. Nu e corect sa afle premierul din presa ce ai comunicat si ce date ai pus pe site sau ai publicat.Dupa aceea, exista o alta discutie aici, eu nu vreau sa intervin, de la ce institutii vin aceste date, daca au fost verificate, sunt convins ca ministrul Sanatatii poate si va da toate datele si toate informatiile necesare.Pe de o parte, da pentru transparenta, si asta am sustinut si anul trecut, de la inceputul pandemiei, chiar pe localitati, pe judete, tot ce inseamna de la teste pana la cazuri zilnice, si de data aceasta vaccinarea trebuie sa fie cat de mult se poate transparent. De partea cealalta, comunicarea trebuie sa fie extrem de buna, corecta, intre primul ministru si ministrii de linie", a declarat Kelemen Hunor, miercuri seara, la Digi 24.Vicepremierul a sustinut ca "nu e un scandal" la nivelul Guvernului in urma publicarii datelor referitoare la vaccinarea anumitor categorii socio-profesionale de catre Ministerul Sanatatii."Nu e niciun scandal. Scandal nu stiu unde... poate e in presa, eu nu ma uit la presa. In cabinet, intre noi, nu exista niciun scandal. Ceea ce era de spus s-a spus, au fost publicate acele liste si toata lumea este de acord ca trebuie sa existe transparenta in limitele legale. (...) Nu exista niciun conflict, deci haideti sa ne linistim. Au fost niste discutii, se intampla in orice coalitie, la orice loc de munca, asta nu inseamna ca este un conflict", a adaugat Kelemen.