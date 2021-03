Premierul Florin Citu merge sambata in Vrancea unde va discuta despre bugetul Consiliului Judetean

In cadrul dezbaterii vor fi abordate teme precum: Programul National de Redresare si Rezilienta, investitii si oportunitati de finantare cu fonduri europene, masuri fiscale pentru anul 2021.La eveniment participa structuri asociative ale UAT-urilor din judetul Vrancea - Asociatia Municipiilor din Romania, Asociatia Oraselor din Romania, Asociatia Comunelor din Romania, Asociatia Secretarilor de Primarii din Romania -, precum si primari, conducerea Institutiei Prefectului Vrancea, reprezentanti ai Administratiei Judetene a Finantelor Publice Vrancea, ai Directiei de Sanatate Publica, oameni de afaceri vranceni.Dezbaterea va avea loc la sediul CJ Vrancea si va fi transmisa live pe pagina de Facebook a institutiei.Potrivit CJ Vrancea, aceasta este prima vizita oficiala in teritoriu a premierului Florin Citu de la investirea sa in functie.Aceasta are loc la invitatia presedintelui Consiliului Judetean (CJ) Vrancea, Catalin Toma, si a deputatului Ion Stefan Marti, 2 martie, Camera Deputatilor si Senatul au adoptat, in plenul reunit de marti, proiectul legii bugetului asigurarilor sociale de stat pe 2021, in forma initiata de Executiv, fara amendamente . Si proiectul legii bugetului de stat pe acest an a fost adoptat de Parlament in forma propusa de Guvern.Au fost voturi 254 "pentru" si 128 de voturi "impotriva" si nicio abtinere.