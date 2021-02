Traian Berbeceanu: Voi ramane prefect pana in ultima zi de mandat

Functia de prefect al Capitalei a revenit USR PLUS

Berbeceanu a fost intrebat de jurnalisti dupa sedinta Comitetului Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta daca ramane optiunea USR PLUS pentru a ocupa functia de prefect in continuare."Nu stiu, am vazut si eu declaratiile domnului presedinte Dacian Ciolos , il apreciez ca fiind un lider de partid serios, pragmatic si a facut o dovada ca pune mai presus interesul cetatenilor decat interesele de partid. Vreau sa-i multumesc pentru aprecierile pe care le-a facut, cu atat mai mult cu cat sunt in armonie cu miile de mesaje pe care le-am primit si domnia sa si eu si voi ramane prefect pana in ultima zi de mandat si imi voi face datoria alaturi de colegii mei", a afirmat Berbeceanu.Marti, liderul PLUS, Dacian Ciolos, declara ca pentru functia de prefect este urmarita in primul rand "competenta si asumarea unor obiective, respectul pentru munca si empatia". Conform negocierilor din coalitie, functia de prefect al Capitalei a revenit USR PLUS."Am vazut ca domnul Traian Berbeceanu si-a luat la revedere de la functia de prefect, dupa negocierile politice in care s-a stabilit unde numeste prefecti fiecare partid din coalitia de guvernare. Eu stiu ca e un om care nu fuge la greu, asa ca nu inteleg unde se grabeste sa plece", a scris, marti, pe Facebook , Dacian Ciolos.El sublinia ca in "functii publice cu o responsabilitate mare" trebuie "sa fie oameni competenti, care au demonstrat ca stiu ce au de facut si e nevoie de multe ori si de continuitate".Traian Berbeceanu a depus vineri, 23 octombrie 2020, juramantul de investitura in functia de prefect.