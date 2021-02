VIDEO Romanii sechestrati in Mexic: zeci de oameni dorm pe jos in aeroport: "Nimeni din partea autoritatilor romane nu ne cauta"

De unde a inceput totul

Reactia autoritatilor

Ce spun turistii blocati in aeroport

"Israelienii intra fara probleme"

"Nu am auzit de restrictii. Mexic e deschis din cate stiu"

"Am vorbit cu un prieten care lucreaza la aeroport si a spus ca are legatura cu gruparile criminale din zona", sunt cateva dintre comentarii.

Ce spun agentiile de turism?

Atat autoritatile din Mexic, cat si cele din Romania dau informatii lapidare, care nu sunt de natura sa lamureasca situatia scandaloasa. Turistii romani sechestrati in Cancun spun ca li s-au confiscat telefoanele, li s-a refuzat contactul cu oricine din exterior, ca dorm pe jos in aeroport si sunt privati chiar si de apa si mancare.Cativa au reusit sa doseasca telefoane si spun ca merg la baie sau in locuri ferite pentru a trimite SMS-uri celor de acasa sau pentru a inregistra mesaje video. Nu mai putin de 84 de romani au fost sechestrati in Aeroportul din Cancun , Mexic. Politistii de frontiera le-au luat telefoanele si le-a fost refuzata intrarea in tara, fiind invocata pandemia de COVID-19."Suntem sechestrati in aeroportul din Cancun, alaturi de 84 de romani de 24 de ore. Va rog sunati autoritatile. Scriu acest post din geanta de mana. Urgent, nu avem acces la telefoane, pasapoarte si carduri - ajutor! Nu am primit apa si nici mancare. Autoritatile mexicane ne bruscheaza, suntem tinuti inchisi si mergem la toaleta insotiti. Guvernul mexican a arestat practic toti romanii ajunsi la control pasapoarte, telefon confiscat si fara dreptul de a suna la ambasada. Urmeaza sa fim deportati cu primul zbor, peste 15 ore", a scris Gabriel Hort pe pagina sa de Facebook Un alt turist, din Cluj, banuieste ca Romania este considerata de Mexic o tara de risc si ca, desi au toate documentele in regula si testele pentru COVID-19 facute, o sa fie trimisi acasa.Reprezentantii Ministerului Afacerilor Externe ( MAE ) din Romania au venit cu precizari despre situatia din Mexic abia marti, 2 februarie , desi primele semnale de alarma au fost trase de romanii disperati inca de sambata, 30 ianuarie.In principiu, oficialii MAE sustin ca nu au competenta de a modifica deciziile autoritatilor din Mexic, cu care se afla in dialog pentru rezolvarea situatiei. In plus, afirma ca Mexicul este o zona de risc, fapt despre care institutia a informat deja oficial potentialii turisti , si ca mare parte din vina ar reveni agentiilor de turism care nu si-ar avertiza clientii."Potrivit datelor preliminare comunicate de autoritatile mexicane cu competente in domeniul migratiei, deciziile de interzicere a accesului pe teritoriul mexican au fost adoptate atat pe baza raspunsurilor cetatenilor romani la interviul realizat la sosire (scopul calatoriei nu ar fi fost justificat corespunzator), cat si ca urmare a identificarii unor alerte la verificarea documentelor de calatorie prezentate de persoanele in cauza", se arata in comunicatul MAE. Bogdan Aurescu , ministrul de Externe, a declarat miercuri, 3 februarie, ca "este inadmisibil ce se intampla" si a facut un apel catre cetatenii romani sa evite calatoriile in Mexic.El a mai spus ca, la acel moment, mai erau 114 cetateni romani pe Aeroportul din Cancun si ca 102 au fost deja intorsi in tara."Au fost asigurate hrana si apa pentru cetatenii romani aflati pe aeroport. Am instructat pe insarcinatul cu afaceri externe al Romaniei la Mexic sa se deplaseze la Cancun in cursul zilei pentru a oferi asistenta celor aflati in aeroport in asteptarea returnarii inspre Europa. De asemena, un consul de la Consulatul general de la Miami se va deplasa in Mexic pentru a intari echipa de acolo", a precizat ministrul Clara G., o romanca ce si-a planificat vacanta in Mexic, a povestit, pe un grup de turism, experienta neplacuta prin care a trecut. Aceasta si-a cumparat o vacanta impreuna cu sotul si alti doi prieteni, care a costat "cateva mii de euro", in Cancun."La frontiera, politia a decis sa ne trateze ca entitati separate desi eram o familie! Sotului meu i-au acordat viza iar pe mine m-au deportat fara sa ma lase sa iau legatura cu el! Nu mi-au dat acces la telefon, nu au acceptat sa vorbeasca in engleza, m-au tinut pe mine si pe mai multi turisti inchisi intr-o celula si ne-au urcat in primul avion condusi cu forta de politisti, fara sa ne dea pasapoartele decat in momentul in care am ajuns inapoi in Paris de unde iarasi am fost asteptati si escortati de politie ", povesteste romanca.Ea a mai spus ca au fost bruscati si amenintati ca vor fi arestati in momentul in care si-au invocat drepturile."Va scriu aceste randuri dupa experienta mea la cald si dintr-un moment in care eu ma aflu in Romania iar sotul meu in continuare in Cancun fara bani si fara telefon pentru ca toate erau la mine", mai povesteste ea.O alta romanca, care s-a intors marti seara de la Cancun, impreuna cu sotul si cei trei copii, a povestit la Digi 24 oroarea prin care a trecut, cu toate ca trebuia sa se bucure de o vacanta care a costat 9.000 de euro.Ea sustine ca toti au fost bagati intr-o camera, fara explicatii. Sotul ei a vrut sa cumpere ceva de mancare copiilor, dar nu a fost lasat."A venit cineva la un moment dat si ne-a spus ca nu este decat ceva politic si nici macar nu ne-au spus ce ne vor face. Pur si simplu ne-au cerut telefoanele si pasapoartele, le-am spus ca e ilegal ce fac - si eu si sotul meu le-am spus - si ne-au spus ca nu-i intereseaza, ca este tara lor si fac ce vor si, daca mai vorbim, ne baga la inchisoare ", a declarat romanca.Ea a mai povestit ca, la aterizarea in Mexic, turistii romani au fost separati de ceilalti.In plus, spune ca nici agentia, nici compania aeriana, nu i-a avertizat.A aparut si o filmare din aeroport, in care o femeie, care sta pe jos, povesteste ce se petrece."Sunt aproape 20 de ore de cand stam aici sechestrati fara niciun fel de informatie de ce si pana cand. Nimeni din partea autoritatilor romane nu ne cauta, nu ne spun ce avem de facut, nici macar nu ne sustin cu un SMS sau cu o vorba buna.Suntem 19 oameni care stam in 6-8 metri patrati, pe jos, doua saltele avem, iar ceilalti sunt inchisi undeva in niste Sali alaturate, dintre care una este cu gratii si viziera, ca o celula. Am mancat o singura data pentru ca ne-a trimis ceva de mancare un om de afaceri roman. Telefoanele nu ni le dau. Inregistram mesajele pe ascuns de pe tabletele din bagajele pe care nu ni le-au confiscat, deja s-au confiscat cateva echipamente pe masura ce au vazut ca le avem".Un alt mesaj, postat tot pe un grup de turism de pe Facebook, vine de la un barbat. Acesta da un sfat categoric: "anulati toate calatoriile spre Mexic"."Este ora 4 in Mexic si ma intorc de la aeroport, dupa 12 ore de asteptari si incertitudine. Singurul sfat pe care vi-l pot da cu exactitate este sa anulati toate calatoriile spre Mexic.In acest moment este o alerta in aeroport care interzice accesul cetatenilor romani pe teritoriul mexican.Sunt peste 140 de turisti retinuti in conditii vitrege, doar cu o minima asistenta", scrie el pe Facebook.Mai mult, pe un grup din Mexic, o romanca a scris, in engleza, o postare despre situatia romanilor, intreband daca stie cineva detalii suplimentare.Reprezentantii din turism sunt de parere ca totul are legatura cu incidentele si infractiunile in care retelele de romani sunt implicate in Mexic si SUA.Autoritatile mexicane reactioneaza violent si "la gramada", fara sa tina cont ca majoritatea romanilor aterizati pe teritoriul lor chiar sunt cetateni de buna credinta care vor sa-si petreaca acolo un concediu."Este foarte ciudat ca nimeni nu vorbeste. Nimeni nu stie nimic. Nimeni nu spune nimic. Cu toate acestea, exista banuiala ca exista o interdictie pentru romani si totul ni se trage de la grupurile infractionale cu componenta romaneasca de pe teritoriul Mexicului si din SUA", este de parere consultantul in turism Traian Badulescu. Cristina Pipias, managerul unei agentii de turism, sustine ca ceea ce se intampla cu turistii romani este "fie un abuz , fie o eroare a Ministerului de Externe"."Ce stim pana acum este ca zeci de romani (toti cei care erau aseara pe cursa Lufthansa cu arerizare in Cancun de exemplu) au fost retinuti in conditii foarte proaste, li s-a incalcat dreptul la asistenta consulara cand au cerut, nu au fost lasati sa comunice cu nimeni, nici macar cu familiile care sunau panicate pe unde puteau pentru ca nu reuseau sa dea de rudele plecate. Aflam azi ca sunt oameni retinuti de minim 2 zile care nu au putut spune ce se intampla deoarece li s-au luat telefoanele si nu li s-a permis sa discute cu nimeni", scrie ea pe Facebook.Ea mai spune ca turistii au toate actele necesare pentru a dovedi ca au platit vacantele, ca au rezervari la hotel, dar "nimeni nu se oboseste sa faca asta"."Cei care patesc asta sunt DOAR TURISTII ROMANI. Nu se fac verificari asupra altor nationalitaii, restul europenilor intra fara probleme. Noi suntem discriminati, tratati ca infractori. Nu inteleg de pana acum nu avem un reprezentant al Consulatului acolo, langa oameni. Rudele suna disperate pe unde pot, in general isi varsa oful catre agentiile de turism. Noi sunam la Ambasada, la MAE, vorbim cu alti colegi, cu hoteluri si companii aeriene simincercam sa punem cap la cap franturi de informatii", mai scrie Cristina Pipias pe Facebook.