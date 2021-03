UPDATE Protestul sindicalistilor de la metrou a fost suspendat. Circulatia se reia de sambata

Reactia sindicalistului

Prefectura Capitalei a anuntat ca, in urma discutiilor de vineri cu reprezentantii sindicatelor la metrou, a fost convenita reluarea activitatii la metrou."Institutia Prefectului - Municipiul Bucuresti informeaza ca astazi, 26 martie 2021, la sediul Institutiei din Piata Presei Libere a avut loc intalnirea de dialog social cu reprezentantii sindicali (Sindicatul Liber Metrou - USLM din METROREX S.A. si Confederatia Nationala a Sindicatelor Libere din Romania- Fratia - CNSLR Fratia ), conducerea METROREX S.A. si reprezentantii lucratorilor din subteran. Mentionam ca aceasta intalnire de dialog social a fost determinata de situatia de la statia de metrou Piata Unirii. Partile invitate au convenit reluarea activitatii la metrou", arata un comunicat de presa al Prefecturii Capitalei.Sindicalistul a precizat ca a fost stabilita continuarea discutiile saptamana viitoare, iar printre revendicarile celor de la metrou este ca salariile sa nu fie micsorate."In primul rand e regretabil ca a trebuit ca salariatii metroului sa faca o forma de protest de un asemenea nivel ca sa putem regasi in cadrul Minisrerului o forma de dialog social normal. Vom mai merge la Piata Unirii vom anunta salariatii de ce am obtinut aici si imediat vom elibera. Nu cred ca se va mai lua pentru ca trebuiesc verificari si nu are rost sa consumam energie degeaba.In sfarsit domnul Drula a recunoscut ca negocierile trebuie facute cu liderul sindicatului de metrou. Am stabilit ca saptamana viitoare sa ne vedem zi de zi. Deficitul a ajuns numai saptamana asta la 1.200 de oameni, inseamna deficit de 25%. Ajunsesem in pozitia in care sa ne fie frica sa ne mai facem treaba din lipsa fondurilor sau personalului si sa nu ajungem, Doamne fereste, la puscarie sau sa suferim vreun accident Domnii Citu si Drula au facut o lege a bugetului care blocheaza activitatea Metrorex . Revendicarile sunt sa nu ni se mai micsoreze salariile, pentru ca este dreptul nostru salarial. Noi nu vrem sa ni se ia banii.Chestionat daca protestul are legatura cu incasarea banilor de catre sindicalisti din chiriile pentru acele spatii comerciale de la metrou, sindicalistul a raspuns: "Vreau sa lamurim un lucru, ca sa fie foarte clar. Contractul de asociere dintre firma sindicatului si Metrorex se afla pe rolul instantei la Bucuresti si asteptam pronuntarea instantei. Ne vom supune instantei prin hotarare definitiva si irevocabila".Un alt reprezentant al sindicalistilor la metrou a adaugat ca nu va fi inceputa nicio actiune administrativa la adresa protestatarilor de la metrou pe perioada in care vor fi negocierile cu Ministerul Transporturilor si cu alte autoritati "Am stabilit un calendar de negociere pentru saptamana viitoare. Nu vom incepe nicio actiune administrativa impotriva celor care au participat pe toata perioada negocierilor", a explicat el.-Vom elibera calea de rulare. Nu cred ca se va relua circulatia trenurilor in seara aceasta.-In sfarsit, domnul Drula a recunoscut ca trebuie sa negocieze cu USLM.-Saptamana viitoare ne vom vedea zi de zi pentru a discuta problemele: angajarile, lipsa fondurilor si a personalului.-Prima greseala pe care a facut-o guvernul Citu a fost ca a facut o legea care blocheaza bugetul-Am cerut sa nu ni se micsoreze salariile.-Actiunea nu are nicio legatura cu spatiile comerciale - contractul se afla pe rolul instantei, la Tribunalul Bucuresti.-Protestul este 100% legal.Circulatia trenurilor de metrou a fost blocata vineri dimineata de un protest spontan al unor reprezentanti ai sindicatului USLM in statia Piata Unirii, acestia coborand in tunel, pe calea de rulare, si impiedicand pornirea la timp, conform programului normal, a trenurilor de pasageri. Discutiile dintre autoritati si reprezentantii sindicalistilor de la metrou au fost finalizate in jurul orei 18.Ministrul Transporturilor, Catalin Drula , a anuntat vineri dupa-amiaza, 26 martie, ca a facut plangere penala la DNA , iar printre cele sesizate se numara zadarnicirea combaterii bolilorm abuz in serviciu si trafic de influenta.Drula a afirmat ca Ion Radoi , liderul sindicatului de la metrou pe care l-a numit "liderul de cartel" a initiat acest protest la metrou deoarece pentru el nu conteaza bucurestenii, ci banii pe care ii controleaza. "Radoi, s-a terminat! Ceea ce ai facut zeci de ani nu mai merge!" , i-a transmis ministrul Transporturilor.Acesta a adaugat ca este o minciuna faptul ca ar fi fost salariati ai Metrorex concediati si ca este vorba doar de 10 angajati care au iesit la pensie. Niciun salariu nu a fost redus la Metrorex in acest moment, a adaugat ministrul. Adevarata miza in conflictul dintre sindicalisti si Ministerul Transporturilor este legata de interesele economice care graviteaza in jurul spatiilor comerciale plasate in galeriile de metrou si administrate de societatea sindicalistilor de la USLM.Compania Metrorex, aflata in subordinea Ministerului Transportului, a somat, in data de 25 martie, societatea sindicalistilor sa elibereze spatiile comerciale din subteranul metroului bucurestean, pana la data de 2 aprilie. Motivul: aceste spatii ingreuneaza accesul calatorilor, precum si o posibila interventie in cazul unor situatii de urgenta.Sindicalistii USLM au dat un comunicat in care precizeaza ca spatiile comerciale sunt proprietatea lor doar in proportie de 80%. Ba mai mult, exista un proces in instanta privind aceste spatii si solicita un termen de asteptare pana cand problema se va lamuri in justitie