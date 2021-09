Cum a reușit Dacian Cioloș să-i ia fața lui Barna în prima rundă de alegeri din USR PLUS. Rolul ieșirii de la guvernare

Dacian Cioloș a câștigat joi, 23 septembrie, prima rundă a alegerilor pentru șefia USR PLUS, reușind să-l întreacă cu două procente pe principalul său contracandidat, Dan Barna, cel care inițial se credea că are cele mai mari șanse. Conform unor analiști contactați de ziare.com, printre factorii care l-au avantajat pe Cioloș se numără ieșirea de la guvernare și discursul tranșant în raport cu PNL.

Conform datelor oficiale, după primul tur de alegeri din USR PLUS, Dacian Cioloș a ieșit pe primul loc, obținând 46% din voturi, în timp ce principalul său contracandidat, Dan Barna, a obținut 43,9%, iar senatorul Irinel Darău 10%. Astfel, „finala”, care va avea loc cel mai probabil începând de mâine și până la sfârșitul lunii, se vor confrunta actualii copreședinți ai partidului.

Cu toate că la începutul cursei Dan Barna era văzut ca prim favorit, iar la un moment dar Dacian Cioloș chiar propunea ca amândoi să se retragă din cursă, acesta din urmă a reușit să-l devanseze pe Barna. Cei mai mari factori care au contribuit la succesul liderului Renew Europe au fost pe de o parte ieșirea de la guvernare a USR PLUS, iar pe de altă parte discursul și poziția fermă în fața PNL.

Conform politologului Cristian Pîrvulescu, Dacian Cioloș s-a arătat determinat atât la momentul demiterii lui Vlad Voiculescu din funcția de ministru al Sănătății cât și la demiterea lui Stelian Ion de la Justiție. Astfel, liderul Renew Europe a dat dovadă că este capabil de ieșiri dure, care i-au adus o vizibilitate considerabilă, dar și voturi din partea USR. În paralel, Cioloș a adoptat un mesaj inofensiv în interiorul USR PLUS, dând astfel dovadă că poate uni toate taberele și că poate fi un candidat pentru alegerile prezidențiale din 2024.

„Pe de altă parte a devenit o autentică locomotivă pentru USR PLUS. Pentru că USR PLUS neavând înrădăcinare, neavând consilieri și primari, are nevoie de electoratul de opinie. USR-ul are un electorat de opinie. Electoratul de opinie este un electorat volatil. Adică trebuie ținut în priză, și doar din opoziție poate să fie ținut în priză și doar într-o campanie permanentă. Ceea ce i-ar fi fost mult mai dificil dacă ar fi rămas la guvernare. Asta nu înseamnă că refuză categoric ideea de a participa la guvernare, dar cu siguranță nu este dintre cei care ar abandona deja deciziile luate”, a explicat Cristian Pîrvulescu pentru Ziare.com.

Principala voce anti-Cîțu

Cu toate astea, o eventuală victorie a lui Dacian Cioloș i-ar putea complica situația acestuia la Bruxelles, acolo unde este europarlamentar și președintele al unuia dintre cele mai influente familii din Parlamentul European - Renew Europen.

Întrebat în urmă cu două săptămâni, într-o dezbatere cu Dan Barna și Irinel Darău, cum se va descurca dacă va prelua șefia USR PLUS și cu conducerea Renew Europe, Dacian Cioloș a venit cu o replică acidă, care a atras aplauze din partea participanților.

”Dacă mesajul subtil e mai bine stai acolo să nu pierdem poziția, eu tot candidez. Pe poziția respectivă eu mi-am susținut candidatura, a contat foarte mult profilul și experiența mea de fost comisar și premier. Eu oricum am mandatul pe masă. E vorba și de niște alegeri personale, am și transmis de ce. (…) Bine ar fi să nu mergem cu genul ăsta de aluzii care să descurajeze membrii să voteze. Și mulțumesc Dan pentru întrebare”, a precizat Dacian Cioloș, care apoi a explicat că dacă va fi ales președinte USR PLUS, va renunța la șefia Renew Europen.

Analistul politic Cristian Pîrvulescu explică că o victorie a lui Cioloș i-ar complica și situația lui Florin Cîțu, având în vedere că europarlamentarul a fost unul dintre cei mai vocali membri din USR PLUS când a venit vorba de ieșirea de la guvernare sau respectarea acordului coaliției.

„O victorie ar complica și mai mult situația lui Florin Cîțu pentru că ieri premierul îi anunța pe useriști că nu-i așteaptă nimeni la guvernare. Ori Cioloș este dintre cei care nu are niciun fel de emoții că nu participă la guvernare. El are altă problemă. Dacă câștigă trebuie să plece de la Bruxelles, ceea ce complică nu doar problema USR PLUS în legătură cu Renew ci și chiar în interiorul Renew, pentru că acolo ar trebui să se extindă leadership-ul”, a adăugat politologul.

Unde se vor duce votanții lui Darău?

Cu câteva minute înainte să se anunțul votului, senatorul Irinel Darău, cel care a obținut 10% în primul tur al alegerilor, a subliniat că indiferent de rezultat, în turul doi nu va susține pe niciunul dintre cei doi candidați. Acesta l-a acuzat apoi pe Dan Barna că a „atentat la democrație”, precizând că procedura internă de vot s-a dovedit „profund viciată”, în timp ce copreședinții nu au dat niciun semn că vor să o repare.

„În acest context, vreau să anunț chiar înainte de calcularea rezultatelor votului intern că nu voi susține niciun candidat în turul 2, dacă acesta va exista. Nu pot susține un candidat care atentează la democrație, după cum nu pot susține un candidat care se uită la această agresiune fără să facă nimic”, a relatat Darău. Ulterior, într-o intervenție la Digi24, Darău a revenit cu critici la adresa lui Dan Barna. „Nu văd un viitor cu Dan Barna președinte al partidului și eventual candidat la alegerile prezidențiale. (...) Dan Barna nu a obținut 50% și sunt mulțumit de acest lucru”, a relatat senatorul. Altfel spus, Darău a transmis voalat că îl preferă pe Dacian Cioloș la șefia partidului.

Totuși, analiștii spun că încă nu s-a jucat finala și că Dan Barna are în continuare șanse mari pentru șefia partidului, iar lupta din următoarele zile va fi dată pe cei 10% care l-au votat pe Irinel Darău. Politologul Radu Delicote mai notează că Dacian Cioloș mai are un avantaj în sens că tabăra PLUS îl va vota pe acesta aproape în totalitate, în timp ce membrii USR vor fi împărțiți.

Noul președinte al USR PLUS va fi validat la congresul USR PLUS care are loc în weekendul 2-3 octombrie, la Romexpo. În cadrul aceluiași eveniment, delegați ai filialelor din toată țara vor alege și membrii Biroului Național al USR PLUS care asigură conducerea executivă a partidului alături de președinte.