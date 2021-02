Citu, despre modificarea legii sindicatelor: Singurii oameni care au ramas in functie 30 de ani sunt liderii de sindicat

Citu: Nu inteleg rostul acestor proteste

"As vrea sa revin asupra acestor proteste. Aici cred ca putem sa avem o discutie onesta noi in societate. Singurii oameni care au ramas in functie 30 de ani zile sunt liderii de sindicat. Este in regula, in timp ce in restul societatii se mai fac schimbari? Haideti sa mai discutam si despre aceasta lege , sa vedem cum ajung si acele cotizatii, sunt automat facute din conturile oamenilor. Este ok sa se ia automat din conturile oamenilor?", a explicat Citu.Intrebat daca are in intentie modificarea legii privind sindicatele, premierul a raspuns: "Eu zic ca trebuie sa discutam in societate"."Asa cum vom discuta in societate si vom modifica numarul membrilor din consiliile de administratie ale companiilor de stat. V-am spus ca vom face acest lucru si cred caCinci este limita pe care o propun eu. Companiile de stat au 63 de miliarde lei pierderi. Pierderile in 2014, nu aveam noi nicio treaba cu acest lucru, erau de 53 de miliarde. Atunci au fost bagate aceste companii in insolventa. De atunci s-au acumulat dobanzi, penalitati si am ajuns la 63 de miliarde.Bugetul pentru investitii este de 62 miliarde lei. Nu putem sa facem investitii pentru ca avem pierderi la aceste companii. Trebuie sa facem restructurare si aceasta restructurare incepe cu conducerea acestor companii. Va fi un maxim de doua consilii de administratie. Este anul reformelor si investitiilor. Sunt propuneri pe care le voi face eu si vom vedea in coalitie. Vor fi si modificari in ceea ce priveste mandatele directorilor generali, secretari generali.In acest moment, membrii consiliilor de administratie sunt numiti pe doua luni, pe patru luni. Asa ceva nu se poate, nu poti sa ai performanta cand numesti oameni pe doua luni, patru luni si apoi sa pui pe altcineva. Va fi un mandat poate mai mare de sase luni, un an, ca sa poti sa faci performanta. Dar in acelasi timp - maxim cinci membri", a completat Florin Citu.Citu a declarat, referitor la protestul de la Cotroceni cu fumigene in care sindicalisti din Politie s-au imbrancit cu jandarmii , ca nu intelege rostul acestor proteste, in contextul in care salariile din sectorul public au crescut in medie cu 8% fata de cresterea din UE de 3%, iar veniturile din sectorul bugetar raman si in acest an la nivelul lui 2020."In 2017 au fost foarte multi oameni in strada pentru ca Guvernul PSD a dat OUG 13. Atunci au fost foarte multi oameni in strada. In 2020, Romania a trecut prin cea mai mare criza din ultima suta de ani. Salariile din sectorul public au crescut in medie cu 8% fata de cresterea din UE de 3%. In sectorul privat am 1,4 milioane de oameni in somaj tehnic, niciun protest.Am reusit, prin masurile pe care le-am luat sa pastram locurile de munca ale celor 1,4 milioane de oameni, care au reusit sa se intoarca, si impreuna am reusit cea mai mare crestere economica in trimestrul 4 din UE. In 2021, veniturile din sectorul bugetar raman la nivelul anului 2020, cu acea crestere din 2020, cu o inflatie in scadere.Asta a fost decizia. Mai mult de atat nu am ce sa va spun.Sectorul privat spune foarte clar, in 2021 nu vor exista nici acolo cresteri salariale, pentru ca in continuare suntem intr-o criza economica. Deci mi se pare necinstit fata de ceea ce se intamnpla in sectorul privat ceea ce se intampla cu aceste proteste. In sectorul privat avem oameni care platesc taxele, ne platesc salariile si totusi au trecut printr-o perioada dificila si merg mai departe", a afirmat Florin Citu, intrebat vineri la Parlament ce mesaj are pentru politistii care au ajuns la Cotroceni si s-au contrat cu jandarmii la acel protest de miercuri.