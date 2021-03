Ludovic Orban: Sustin suspendarea autorizatiei de functionare in cazul nerespectarii repetate a masurilor de protectie sanitara

"Este o propunere ca sa se modifice un act normativ, o ordonanta care cred ca este in dezbaterea Senatului , astfel incat sa se permita suspendarea autorizatiei de functionare in cazul restaurantelor sau altor activitati in cazul in care in mod repetat nu sunt respectate masurile de protectie sanitara.Aceasta posibilitate exista si pentru emitentii autorizatiilor de functionare, care sunt primarii. Aceasta modificare ar presupune ca nu doar primarii, ci si institutiile care au atributii de control, in special Politia, sa poata sa emita aceasta decizie, dupa controale in care se constata ca, in mod repetat, o societate nu a respectat normele de protectie sanitara, sa poata sa dispuna aceasta masura", a spus Orban la Parlament."Pana la adoptarea actului normativ, el va iesi de la Senat , va trece in Camera Deputatilor. Daca va ajunge in Camera Deputatilor, eu sustin acest amendament", a mai spus Orban.