Proiectele Codurilor penale promovate de Dragnea, respinse de Camera Deputatilor

Este vorba de proiectul privind modificarea Codului de procedura penala si a Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciara care a fost adoptat initial de Camera Deputatilor in 2018. Inalta Curte de Casatie si Justitie, PNL USR si presedintele Romaniei au depus sesizari de neconstitutionalitate iar CCR le-a acceptat, potrivit Hotnews.ro Ne despartim de doua calamitati juridice , mostenite din epoca Dragnea. Infractori din PSD ajunsesera sa-si croiasca Codurile penale dupa cum le conveneau. Am redactat personal o parte din sesizarile la CCR asupra acestor proiecte. CCR ne-a dat dreptate pentru aproape 100 de articole. Domnilor de la PSD, erati pe punctul de a arunca Romania in haos! Am fi devenit raiul penalilor, chiar si dupa adoptarea recursului compensatoriu, cand au fost eliberati criminali care au recidivat", a declarat presedintele Comisiei Juridice, Mihai Badea, potrivit sursei citate.