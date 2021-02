Razboi intre Clotilde si Gabriela Firea pe tema finantarii spitalelor: "Stimati pesedisti, sunteti ultimele persoane din Romania cu caderea morala sa vorbeasca despre spitale"

Gabriela Firea : E o lasitate sa nu participi

Cat a cheltuit Primaria Sectorului 1 pentru spitale in ultimii 4 ani

Scandalul finantarii celor patru spitale din Capitala

"Astazi am avut o vizita la Primarie. Un grup de parlamentari PSD in frunte cu dna. Firea (domnul parlamentar PSD cu diamantele nu se regasea in acest grup). De ce au venit? Propaganda si ipocrizie. PSD a convocat vineri o sedinta sa anuleze HCL-ul prin care spitalele din Sectorul 1 trec in administrarea unitatilor sanitare. Acum, spre deosebire de trista administratie PSD din trecut cand dna Firea nu lasa pe nimeni in Primaria Capitalei sa participe la sedintele CGMB eu le-am dat voie acestor manipulatori PSD in Sala de Consiliu si i-am lasat sa vorbeasca singuri.Da, da. Au vorbit singuri. La propriu. Sala era goala. Pentru ca USRPLUS, PNL, PMP n-au participat la acest circ mizerabil mediatizat de PSD. Asadar, ramane cum am stabilit... dna senator. Nu se taie finantarea banilor de la spitale asa cum fals ati declarat.PS: Stimati pesedisti, sunteti ultimele persoane din Romania care au caderea morala sa vorbeasca despre spitale sau despre lipsa finantarii din Sanatate", a scris Clotilde Armand pe Facebook. Gabriela Firea a declarat ca sedinta Consiliului Local Sector 1 de luni , unde era pe ordinea de zi un proiect care sa revoce decizia de a lasa fara finantare 4 spitale din Capitala, a fost una scurta, deoarece s-au prezentat doar consilierii de la PSD, restul de la PNL, USR -PLUS si PMP au absentat. Ea a adaugat ca va merge mai departe cu o plangere la prefectul Capitalei Traian Berbeceanu, iar daca acesta nu va reactiona, PSD va merge in justitie daca nu va putea opri aceasta "decizie aberanta"."Am dorit sa participam la sedinta Consiliului Local Sector 1 impreuna cu senatorii si deputatii din Bucuresti . A fost o sedinta scurta deoarece restul nu s-au prezentat din partea PMP, USR -PLUS si PNL au absentat. Au fost doar cei noua de la PSD. Consider ca e o lasitate sa nu participi la o astfel de sedinta cand pe ordinea de zi e un proiect asa important si anume revocarea hotararii de a lasa fara finantare 4 spitale mari din oras. Nu s-au prezentat. Secretarul Primariei Sectorului 1 a constatat lipsa cvorumului. Ne pare rau ca acesta e raspunsul lor fata de cetateni. Nu arata doar lasitate din punct de vedere politic, ci si lipsa de respect fata de cetateni. Nu ne oprim aici. Noi am propus in aceasta sedinta revocarea proiectului de saptamana trecuta. Mergem mai departe. Vom depune un proiect de hotarare prin care dorim sa fie preluate aceste 4 spitale de PMB, prin ASSMB", a afirmat luni Gabriela Firea.Prim-vicepresedintele PSD a mai acuzat PNL si USR-PLUS ca vrea sa se derobeze de finantarea celor 4 spitale din Bucuresti - Floreasca, Grigore Alexandrescu, Oftalmologic si de Arsi."Au semnat o plangere prealabila care merge la prefectul Capitalei. Asteptam o reactie de la domnul Berbeceanu si vom merge in justitie daca nu vom putea opri aceasta decizie aberanta. Nu intelegem unde vor merge acei bani, asa-zisi economisiti. E un nonsens ce au spus in week-end si anume ca vor avea grija sa stabileasca bugete pentru sanatate. Ei au spus foarte clar ca vor sa se derobeze de la finantarea acestor 4 spitale. Sunt minciuni ce transmit acum si dezinformari ca pur si simplu sa mai anestezieze publicul. Ca primar general am investit foarte mult in sanatate si de asemenea fostul primar al Sectorului 1 Daniel Tudorache", a completat Firea. Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, prezinta cheltuielile administratiei cu cele patru spitale din subordine , din care reiese ca finantarea a scazut de la 21 de milioane de lei, in 2017, la doar 3 milioane, in 2020, in timpul administratiei Tudorache."Va prezint o informatie care nu-i avantajeaza deloc pe cei care ma acuza voit mincinos ca am taiat bani de la spitale. Iata cheltuielile Primariei pentru cele 4 spitale in perioada 2017-2020:Anul 2017: 21.273.444Anul 2018: 8.103.665Anul 2019: 5.248.607Anul 2020: 3.223.376Cine a condus sectorul 1 in acest timp si cine a taiat banii de la spitalele din sectorul 1? Cei care mint si dezinformeaza acum. Cand mai auziti minciunile lor va rog sa le prezentati cifrele", comenteaza Clotilde Armand.Consiliul Local al Sectorului 1 a avut pe ordinea de zi a sedintei de miercurea trecuta un proiect de hotarare care prevede transmiterea din administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 a terenurilor si cladirilor aferente a patru spitale in administrarea Primariei Municipiului Bucuresti si anume spitalele Floreasca, Grigore Alexandrescu, Oftalmologic si de Arsi.Ministrul Sanatatii Vlad Voiculescu a afirmat sambata, in cazul scandalului legat de cele patru spitalele din Sectorul 1, ca nu are nicio legatura administrarea unitatilor spitalicesti cu cine poate sa le finanteze si a precizat ca banii pot veni de la sectoare sau de la Consiliul General."Finantarea poate sa vina in continuare de la sectoare. Si daca vom avea proiecte de investitii, ne bazam in continuare pe suportul vostru. Finantarea poate sa vina pentru oricare punct din bilantul acestor spitale de la Consiliul Sectorului 1, la fel cum poate sa vina de la Consiliul General, dar in sine ceea ce ati facut vine unei decizii a Curtii de Conturi din 2016", a afirmat Vlad Voiculescu, intr-o discutie pe care a avut-o cu Clotilde Armand, postata de aceasta sambata pe canalul ei de Youtube.