Dacian Ciolos, despre prefectul Capitalei, Traian Berbeceanu: Deocamdata nu s-a luat nicio decizie. Toate posibilitatile sunt deschise

Divergentele din coalitia de guvernare

Sporurile bugetarilor

"Am vazut ca domnul Berbeceanu a postat pe Facebook imediat un mesaj in care isi ia la revedere. Si eu i-am spus ca, deocamdata, nu s-a luat nicio decizie legata de persoana prefectului din partea PLUS, ca nu e cazul sa se grabeasca, ca e important sa stea, sa se concentreze pe ceea ce are de facut acolo in prefectura si ca nu e cazul sa isi ia la revedere deocamdata.Vom discuta, evident, cu colegii din filialele de sector si din organizatia Bucuresti, legat de felul in care vom aborda lucrurile, dar in mod clar si in mod cert vom merge pe o abordare de om competent, acolo, la prefectura. Nu va fi un cadou politic pentru cineva din partid. Si atunci, toate posibilitatile sunt deschise si, cum v-am spus, urmeaza sa discut in zilele urmatoare, probabil chiar saptamana viitoare cu colegii din organizatia Bucuresti, ca sa vedem cum abordam lucrurile. Dar, in mod clar, vom merge pe o abordare legata de competenta ", a spus Ciolos, la Digi FM.In privinta discutiilor din cadrul coalitiei de guvernare, liderul USR PLUS a declarat ca acestea sunt normale intr-o democratie si nu trebuie catalogate drept "scandal". El a subliniat, de asemenea, ca are incredere in premierul Florin Citu "Nu vi se pare normal ca oamenii sa discute intre ei? Atunci cand au puncte de vedere diferite, sa le expuna si sa caute solutii impreuna? Noi aruncam in ideea de scandal orice discutie care e fireasca intr-o tara unde e democratie, unde ai libertate de exprimare, unde ai pareri. Noi avem un program de guvernare. Nu am vazut pana acum pe nimeni din coalitie sa conteste programul de guvernare.In rest, sunt discutii. Si eu am condus un guvern unde oamenii nu erau membri ai unui partid politic, dar discutau intre ei ministrii, pentru ca aveau opinii. Faceau analize in ministerele pe care le conduceau, veneau cu argumente si mediam. (...) Am toata increderea in premier , in Florin Citu, cunoscandu-l ca e capabil si stie sa gestioneze situatiile, chiar si cele mai complexe", a spus Ciolos.Fostul premier a dezaprobat acordarea unor sporuri precum cel de calculator , cel de confidentialitate sau cel de antena, adaugand ca acestea nu trebuie acordate pentru responsabilitati care sunt prevazute in fisa postului."Haideti sa fim seriosi! Sa ai spor de calculator in 2021, cand vorbim de digitalizarea intregului serviciu public, e cam aberant. Si acolo sunt niste lucruri care trebuiau facute pana acum. Sa nu mai dai bani de la buget companiilor de stat care isi impart salarii in consilii de administratii imense si sunt pe negativ este un alt lucru de bun simt.Sunt cateva lucruri de bun simt care trebuie facute. Nu pentru ca ne cere Comisia Europeana sau mai stiu eu ce alte argumente gasesc unii, ci pentru ca sunt de bun simt. (...) Spor de confidentialitate - pai ce inseamna asta? Ai in fisa postului niste responsabilitati. Daca responsabilitatea e sa mentii confidentialitatea pe anumite lucruri, nu trebuie spor pentru asta. Sau mai stiu eu ce alte sporuri au fost inventate: ca ai o antena pe cladire si iti trebuie spor... Haideti sa fim seriosi! Eu cred ca rade toata lumea cu bun simt de lucrurile acestea", a afirmat Ciolos.Liderul USR PLUS a pledat pentru depolitizare in toate institutiile publice, adaugand ca va insista asupra acestui obiectiv in cadrul coalitiei."Eu insist pe treaba asta si voi continua sa insist in conducerea coalitiei sa dam drumul la depolitizare in toate institutiile publice. Avem neaparata nevoie sa dam un semnal cu sectorul de sanatate si sunt convins ca Vlad Voiculescu va veni cu un astfel de plan in perioada imediat urmatoare. Am discutat cu el despre lucrul acesta. Avem nevoie si in educatie si avem nevoie, rand pe rand, in toate institutiile publice, sa facem clarificarile acestea. Chiar si atunci cand iti asumi politic un post, adica desemnezi politic pe cineva acolo, asta nu inseamna ca il desemnezi pe prietenie politica. Tot trebuie competenta", a mentionat Dacian Ciolos.In ceea ce priveste o prima evaluare a ministrilor USR PLUS, Ciolos a estimat ca aceasta ar putea avea loc dupa trei luni."Nu, nu am stabilit deocamdata, dar o sa facem, evident, dupa cel putin trei luni de zile, o sa avem o discutie despre cum au evoluat lucrurile. Evaluarea aceasta trebuie facuta la comun, din punctul meu de vedere, si pe ce se intampla in guvern, si pe ce se intampla in Parlament. Pentru ca programul nostru de guvernare tine si de decizii luate de guvern, dar si de programul legislativ in Parlament, ca sa putem debloca si avansa pe anumite lucruri", a afirmat el.