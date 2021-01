AUR si-a inceput emanciparea internationala: pe ce filon se bazeaza? (DW)

Desi lista parlamentarilor AUR sugereaza ca noul partid nu prea are profesionisti care sa poata propune politici publice serioase, Alianta pentru Unirea Romanilor pare sa aiba, totusi, o strategie clara.In primul rand, AUR se asociaza cu toate protestele antisistemice care au loc, de la cele sindicale la cele nevrotice impotriva purtarii mastii. Apoi, liderii partidului sunt foarte activi si au aproape zilnic aparitii la diferite televiziuni, clipuri video pe retelele sociale prin care ataca permanent coalitia guvernamentala si ofera comentarii despre subiectele cele mai cautate pe internet.In plus, contributiile mai mult sau mai putin culturale ale reprezentantilor AUR apar in ziare finantate de Biserica Ortodoxa Romana (de exemplu Lumina) si pe diferite site-uri care se autodefinesc drept independente, fara sa fie cu adevarat (cum ar fi R3Media). Platformele media care sprijina AUR nu ocolesc tezele conspirationiste la moda, dau de inteles ca militeaza pentru o revolutie a moravurilor si au aceeasi filosofie ca acest nou partid in ceea ce priveste vaccinarea impotriva epidemiei de coronavirus.In al doilea rand, Alianta pentru Unirea Romanilor si-a inceput emanciparea regionala, inca inainte sa intre in Parlament, prin celebra formula "Basarabia e Romania", care de mai bine de zece ani a fost pictata cu ajutorul unui sablon, peste tot: pe orice fost hambar dezafectat, sub poduri, pe peretii garilor mici, pe zidurile oraselor mari, pe blocuri, pe cladiri abandonate. Oricine s-a plimbat prin Romania, mai mult de o ora, a vazut deja sloganul iredentist.Co-presedintele AUR, George Simion , e cunoscut de altfel pentru discursul sau prounionist, subliniat in tuse groase, mai ales atunci cand actiunile lui dauneaza directiei occidentale a Chisinaului. Sputnik, site-ul de propaganda al Kremlinului, a scris cu interes despre AUR, dupa ce s-a dovedit ca va intra in Parlament, le-a dat sfaturi liderilor partidului, iar recent au criticat Alianta ca nu-si respecta promisiunea de suspendare a presedintelui Klaus Iohannis Sefii AUR nu au, insa, nevoie de certificate de autentificare din partea Rusiei, de aceea au ignorant grupul suveranistilor din Parlamentul European, unde sunt formatiuni finantate de la Moscova, si s-au indreptat spre cel al Conservatorilor si Reformistilor (ECR - European Conservatives and Reformists).George Simion, ultras-ul care exagera pe stadioane, a fost zilele trecute sa negocieze aderarea AUR la acest grup, in Polonia, in Belgia si la Parlamentul European. Nu a fost primit niciunde de presedintii formatiunilor conservatoare, pentru a fi validat, cumva, de asa zis omologii sai. Doar consilierii acestora au avut timp de el si Simion s-a si grabit sa le dea cadou harta Romaniei mari.Reprezentantul AUR s-a grabit, a vrut sa bifeze negocierile cu grupul conservator si nu a avut rabdare sa i se organizeze o vizita ca la carte. Sau, poate, nu are in partid pe cineva care sa-l invete cum sa se poarte cand pleaca de-acasa, cu cine sa se intalneasca in mod oficial, ce sa vorbeasca, ce cadouri sa faca si in ce imprejurari. Se intelege ca liderul Aliantei pentru Unirea Romanilor nu prea a iesit in lume. Daca nu ar fi avut ambitia sa mearga chiar el si ar fi trimis pe altcineva in primele vizite de prezentare, diagnosticul ar fi fost, probabil, mai optimist.Dincolo de acest inceput stangaci, pe axa conservatorilor europeni, AUR vrea sa-si adjudece toate subiectele care tin de minoritati si diaspora, iar celelate partide sunt prea ocupate cu razboaiele din coalitie pentru a riposta sau a prelua astfel de teme sensibile. Nu e intamplator ca de la infiintare liderii partidului isi fac propaganda printre romanii din afara, ca declarativ se ocupa insistent de vorbitorii de limba romana din Ucraina si Serbia, ca si-au impus ca obiectiv unirea cu Basarabia si ca au un discurs provocator in Secuime.Aceasta nisa a nationalismului de tip ceausist , pastrata partial in multe institutii de forta ale statului roman, exploateaza un filon electoral important, care confunda patriotismul cu sovinismul si care raspunde emotional cand e vorba despre granite care pot fi miscate sau cand vecinatatile primesc eticheta de suspecte.Autor:Articol publicat si pe Deutsche Welle.ro