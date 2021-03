Ce spune Kelemen Hunor despre remanierea ministrului Vlad Voiculescu: "Premierul aici a clarificat lucrurile"

Viceprim-ministrul Kelemen Hunor afirma ca nu s-a pus in Guvern problema unei remanieri. Intrebat care este mecanismul in baza caruia se fac remanierile in guvernul de coalitie, liderul UDMR a explicat ca remanierea se face de catre prim-ministru, insa se discuta intre liderii coalitiei."Mecanismul este premierul decide, in coalitie discutam. Bineinteles ca premierul face remaniere, cu presedintele, dar in coalitie se discuta intre liderii de partide si cu premierul daca este cazul. Nu a fost cazul, nu s-a discutat acest lucru", a afirmat Kelemen Hunor, miercuri seara, la Digi 24, intrebat care este mecanismul in baza caruia se face remanierea.Acesta a precizat ca nu s-a pus problema schimbarii din functie a ministrului Sanatatii Vlad Voiculescu , in urma scandalului legat de publicarea datelor privind vaccinarea."Nu am discutat de nicio remaniere. Premierul aici a clarificat lucrurile, am citit si eu astazi dupa masa pe flux ca nu a cerut demisia ministrului Voiculescu, deci nu e vorba de remaniere, nu s-a discutat acest lucru", a mai spus vicepremierul.Celalalt viceprim-ministru, reprezentantul USR Dan Barna , afirma, in urma cu doua saptamani, ca evaluarea activitatii fiecarui ministru se face de catre partidul care l-a propus."Asta e clar, ca fiecare partid din coalitie isi evalueaza propriii ministri . Evident ca premierul, in sedinta de Guvern, poate sa exprime puncte de vedere legate de cabinet in ansamblu si de fiecare minister in parte, dincolo de asta, vreau sa fie foarte clar lucrul acesta, ca am vazut ca s-au rostogolit diverse sugestii de remanieri dinspre diverse componente ale societatii...Am vazut in spatiul media rostogolite diverse opinii de la tinatori de grija ai Guvernului. In realitate, nu exista subiectul asta pe agenda Guvernului pentru ca suntem guvern investit politic de doua luni si aproximativ, suntem un guvern care se asaza. O sa vedem peste sase luni, peste un an, fiecare partid isi evalueaza permanent colegii ministri si incercam sa ne asiguram ca functioneaza pe logica programului de guvernare, aia e, de fapt, cadrul in care discutam de evaluare", a afirmat Dan Barna, in 23 februarie.Jurnalistii de la Recorder au descoperit ce ascund datele despre vaccinare publicate de Ministerul Sanatatii , care au creat un intreg scandal public, fiind propusa inclusiv trimiterea Corpului de Control al premierului la ministerul Sanatatii.