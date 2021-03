Rares Bogdan, despre scandalul momentului dintre premierul Citu si Voiculescu: "Cred ca subiectul este unul fals". Ce spune despre o interventia a presedintelui

"Cred ca subiectul este unul fals. Am reusit recent sa introducem transparenta totala fata de actele europene. Am solicitat transparenta pe contractele de vaccinare Covid-19. Colegii nostri au fost de acord . La nivelul PE primim felicitari din partea colegilor nostri. Faptul ca Romania a sarit de 1 milion de vaccinari mi se pare mai importanta decat nu stiu ce baza de date care a ajuns in spatiul public. Sigur ca trebuie clarificat", a declarat Rares Bogdan la postul Digi24.Acesta este de parere ca presedintele nu ar face presiuni pentru o demitere a ministrului Sanatatii."Nu e stilul lui Klaus Iohannis sa faca gesturi peste capul premierului. Si il cunosc din 2006. Nu putem merge noi si sa cerem peste cap inlaturarea lui Voiculescu. Singurul care ar putea sa faca asta, dar nu e cazul in momentul de fata, ar fi premierul Citu. Dar domnul presedinte nu intervine, pentru ca stie foarte bine ce inseamna separarea puterilor in stat. Noi trebuie in perioada urmatoare sa ne concentram pe campania de vaccinare", a mai punctat Rares Bogdan. Premierul Florin Citu a declarat legat de de scandalul declansat de publicarea de catre Ministerul Sanatatii a datelor de la centrele de vaccinare, el a spus ca "cei care au publicat datele trebuie sa dea explicatii legate de suspiciunile ca s-au vaccinat persoane care nu aveau dreptul"."Nu exista o diferenta intre mine si Vlad Voiculescu pe nici o tema. Ideea e ca am fost sesizat si trebuie sa dau o rezolutie de fiecare data", a spus Citu cand a fost intrebat despre initiativa Ministerului Sanatatii de a publica datele."Subiectul e incheiat, transparenta e importanta", a mai spus premierul, care a adaugat ca asteapta explicatii de la responsabilii campaniei de vaccinare cu privire la faptul ca judetul Timis a cerut doze suplimentare de vaccin, desi judetul avea 20.000 de locuri libere pentru vaccinare.Intrebat daca este multumit de activitatea lui Vlad Voiculescu, premierul a spus ca "nu am facut evaluarea. Astept rapoartele, stiu ca au ramas si rapoartele de la ministrul Tataru, sa vedem daca au fost implementate masurile".