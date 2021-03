Statul-asasin. Iertarea lui bin Salman si iertarea lui Putin

In baza acestei spaime, Occidentul era dispus sa accepte ca procesul de liberalizare sau democratizare din cele doua state e unul anevoios si de lunga durata.Problema majora in raport cu Putin si Mohammad bin Salman e insa depasirea acestei linii-rosii laxe prin practica asasinatului politic si punitiv. Acesta e inacceptabil in lumea contemporana, reprezentand simptomul unor regimuri si al unor lideri care au pierdut total busola si care sunt capabili de orice.Statele moderne, inclusiv cele democratice, practica lichidarile teroristilor - din ratiuni de securitate. Teroristul stie ce il asteapta si isi asuma verdictul din momentul in care comite primul atentat. Osama bin Laden nu a fost capturat si dus la New York pentru un proces care ar fi adus, drept raspuns, zeci de atentate al-Qaeda. A fost executat. Qasem Soleimani a avut o soarta similara. Dar aceste personaje se aflau intr-un conflict militar cu lumea libera.Opozantii politici ai lui Putin nu reprezentau amenintari de securitate. Aleksandr Litvinenko, Anna Politkovskaia sau Boris Nemtov au fost ucisi pentru ca spuneau lucruri incomode. Aleksei Navalnii a scapat la limita de otravurile regimului, fiind inchis ulterior pentru indrazneala de a trai. Iar situatia lui Jamal Kashoggi e perfect similara.Aceasta echivalenta intre Putin si bin Salman e marea problema cu care presedintele Biden se confrunta astazi. Pe de o parte, Mohammad bin Salman este un potential star al modernizarii lumii sunnite. El a facut pasi uriasi in relatia de conciliere cu Israelul - intregul proces regional in aceasta directie fiind, in fapt, patronat de bin Salman.El da semne reale ca ar putea fi acel reformator care sa aduca treptat lumea araba in secolul XXI din perspectiva drepturilor omului. El este, din acest punct de vedere, un asset politic si geopolitic important. Pe de alta parte, bin Salman are si potentialul sa devina - dupa cum cazul Jamal Kashoggi o arata - un nou sah Mohammad Reza Pahlavi al Iranului, adica un modernizator anti-islamist si pro-occidental care a pierdut controlul asupra propriei tari din cauza violentei cu care si-a reprimat oponentii.Inainte de 1979, Occidentul a inchis ochii la abuzurile comise de sah, acesta fiind mult prea important pentru blocarea URSS in Orientul Mijlociu. Iar rezultatele se vad si astazi - un Iran anti-occidental si fundamentalist.Presedintele Biden se confrunta asadar cu o dubla dilema in privinta lui bin Salman . Pe de o parte, el trebuie sa arate o fermitate autentica in privinta asasinarii lui Jamal Kashoggi pentru a nu repeta scenariul iranian; totusi, aceasta fermitate nu il poate pur si simplu elimina pe bin Salman din ecuatia puterii in lumea araba - pentru ca liderul saudit a devenit vital in procesul de pace si modernizare din Orientul Mijlociu. In al doilea rand - si mult mai important - Biden intelege ca faptele lui Putin si cele ale lui bin Salman trebuie judecate cu aceeasi unitate de masura.Pentru ca sunt, in fond identice: vorbim despre acelasi tip de asasinat politic, care nu ar mai trebui sa se regaseasca in registrul niciunui stat din lumea civilizata. Iertarea lui bin Salman inseamna, implicit, iertarea lui Putin. Si asumarea ideii ca faptele acestuia pot continua si in viitor.